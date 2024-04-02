Міноборони, ДОТ і НАЗК працюють над антикорупційними запобіжниками на закупівлях харчів

Міністерство оборони України спільно з "Державним оператором тилу" (ДОТ) та начальниками продовольчих служб взяли участь в онлайн-зустрічі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Метою зустрічі було напрацювання ефективних антикорупційних запобіжників під час здійснення закупівель харчування для Збройних Сил України, а також покращення взаємодії між учасниками.
Про це інформує Міноборони.
"Прозорість у закупівлях – це запорука фінансової ефективності використання бюджетних коштів та довіри суспільства до Міноборони. Саме тому ми будуємо нову архітектуру закупівель, яка відповідає практикам НАТО. Ми зобов'язані вчасно забезпечувати ЗСУ якісним харчуванням", – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.
У ДОТ наголосили, що завданням структури є не тільки забезпечення потреб військових, а і задоволення запиту суспільства на прозорість, доброчесність, усунення корупційних ризиків.
"Побудова ефективної системи постачання харчування потребує включеності начальників продовольчих служб військових частин, їхньої відповідальної та чіткої роботи", – сказав директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.
Тим часом у НАЗК додали, що українські експерти спільно з представниками НАТО напрацьовують рекомендації для удосконалення системи оборонних закупівель в межах Стратегічного огляду системи оборонних закупівель Комплексного пакета допомоги НАТО для України.
Також НАЗК розпочинає аналіз корупційних ризиків у цій сфері – до нього будуть залучені всі зацікавлені сторони та міжнародні експерти.
"Як результат, ми надамо рекомендації, які сприятимуть розбудові доброчесності в оборонних закупівлях та впровадженню вже розпочатої Міноборони реформи", – сказав Ярослав Любченко, заступник Голови НАЗК.
За результатами наради команда ДОТ опрацює пропозиції щодо побудови ефективної взаємодії для забезпечення безперервності постачання.
- Нещодавно перші 300 фур харчів, закуплених Держоператором тилу, відправили по Україні. Подальші поставки щотижня надходитимуть по заявках від військових частин.
- ДОТ запрацював із грудня 2023. Міноборони заявило, що впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію.
- Пізніше у Міноборони пояснили, що держзакупівлі проводитимуть за новою системою, що складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – "Державний оператор тилу" та "Агенція оборонних закупівель". Департамент політики закупівель формулюватиме профільну політику закупівель, координуватиме фінансову діяльність агенцій та розроблятиме нормативно-правові акти. "Державний оператор тилу" закуповуватиме тилове майно для армії: харчі, амуніцію, паливно-мастильні матеріали. При цьому орієнтуватиметься на 100% постачання від українських виробників.
- Із першого квітня 2024 року стартувала нова архітктура закупівель продуктів харчування, яку презентували Міністерство оборони України та агенція “Державний оператор тилу”.
- Державний оператор тилу за три місяці зекономив 4,6 млрд гривень. У ДОТ зазначили, що від грудня минулого року уклали контрактів на 11 мільярдів гривень. Переважна більшість контрагентів, з якими агенція підписує договори, – це українські виробники.