Міноборони, ДОТ і НАЗК працюють над антикорупційними запобіжниками на закупівлях харчів

Міністерство оборони України спільно з "Державним оператором тилу" (ДОТ) та начальниками продовольчих служб взяли участь в онлайн-зустрічі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Метою зустрічі було напрацювання ефективних антикорупційних запобіжників під час здійснення закупівель харчування для Збройних Сил України, а також покращення взаємодії між учасниками.

Про це інформує Міноборони.

"Прозорість у закупівлях – це запорука фінансової ефективності використання бюджетних коштів та довіри суспільства до Міноборони. Саме тому ми будуємо нову архітектуру закупівель, яка відповідає практикам НАТО. Ми зобов'язані вчасно забезпечувати ЗСУ якісним харчуванням", – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У ДОТ наголосили, що завданням структури є не тільки забезпечення потреб військових, а і задоволення запиту суспільства на прозорість, доброчесність, усунення корупційних ризиків.

"Побудова ефективної системи постачання харчування потребує включеності начальників продовольчих служб військових частин, їхньої відповідальної та чіткої роботи", – сказав директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.

Тим часом у НАЗК додали, що українські експерти спільно з представниками НАТО напрацьовують рекомендації для удосконалення системи оборонних закупівель в межах Стратегічного огляду системи оборонних закупівель Комплексного пакета допомоги НАТО для України.

Також НАЗК розпочинає аналіз корупційних ризиків у цій сфері – до нього будуть залучені всі зацікавлені сторони та міжнародні експерти.

"Як результат, ми надамо рекомендації, які сприятимуть розбудові доброчесності в оборонних закупівлях та впровадженню вже розпочатої Міноборони реформи", – сказав Ярослав Любченко, заступник Голови НАЗК.

За результатами наради команда ДОТ опрацює пропозиції щодо побудови ефективної взаємодії для забезпечення безперервності постачання.