Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві

Епіцентр відкриває торговий центр на Троєщинському житловому масиві в Києві. Він стане вже десятим об’єктом мережі в столиці України.

Новий Епіцентр розпочне роботу вже 6 квітня на місці колишнього гіпермаркету Нова Лінія на вулиці Бальзака, 65/1. Після перебудови гіпермаркету в торговий центр його загальна площа зросла в 7 разів - до 42 000 кв. м. Торгова площа нового об’єкту складатиме майже 21 000 кв. м, що дасть змогу відкрити в ТЦ всі сучасні торгові формати мережі Епіцентр.

Зокрема, на першому поверсі ТЦ працюватиме великий продуктовий Food Market площею 2900 кв. м, Аптека 100+, зоомагазин Lapki, флора-центр Букет та вже звичні для мережі відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель. На другому поверсі відкриються Центр Меблів (1600 кв. м), Центр Техніки ЦЕ ТЕ (1630 кв. м), відділи електротехніки, покриттів для підлоги та сантехніки, товарів для саду та городу, а також Галереї Деко (1890 кв. м), Intersport (790 кв. м), E.Pic (790 кв. м) та Expert (280 кв. м).

Загальний асортимент товарів у ТЦ налічуватиме майже 185 000 артикулів. Крім цього, на території торгового центру працюватимуть зручні для покупців сервіси: Ключмайстер, Дім води, відділення банку, дитяча перукарня та мережа Мультисервіс, яка надаватиме послуги з хімчистки та ремонту одягу і взуття.

Для зручності автомобілістів в межах перебудови торгового центру була розширена парковка - до більш ніж 350 паркомісць. В тому числі обладнано підземний паркінг, який під час повітряних тривог можна буде використовувати як укриття. На мінус першому поверсі ТЦ також відкриється локація підзарядки електромобілів Е1. Користувачам буде доступне обладнання для швидкого (160 кВт) і повільного (36 кВт) заряджання та система завчасної резервації конекторів через платформу GO TO-U.

“Попри нинішні складні часи компанія продовжує інвестувати в розвиток мережі, тим самим активізуючи зростання української економіки та податкові надходження. Відкриття нового ТЦ Епіцентр у Києві дозволить створити понад 400 робочих місць, а річні відрахування до місцевих та державного бюджетів за попередніми оцінками перевищать 56 млн грн. Цьогоріч ми будемо не лише оновлювати свої торгові центри, але й відновлювати знищені ТЦ та відкривати абсолютно нові для компанії формати”, - коментує директор з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

Зазначимо, що з відкриттям нового ТЦ мережа Епіцентр у Києві зросте до десяти торгових центрів. В Україні ж компанія об’єднуватиме 72 об’єкти під брендами Епіцентр та Нова Лінія. Внаслідок повномасштабного вторгнення було зруйновано шість ТЦ Епіцентр у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (2). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів чи близькості до зон бойових дій. Попри суттєві втрати ритейлер не лише продовжує інвестувати в економіку, але й спрямовує значну частину своїх ресурсів на підтримку країни. З початку повномасштабного вторгнення російських військ група компаній Епіцентр виділила на допомогу Україні понад 2,8 млрд грн.