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Гетманцев пригрозив власникам ліцензованих кіосків із продажу тютюну, які не використовують РРО

Голова комітету заявив, зокрема, про можливу заборону продавати тютюн у кіосках.

Гетманцев пригрозив власникам ліцензованих кіосків із продажу тютюну, які не використовують РРО
Данило Гетманцев
Фото: odesa.novyny.live

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну.

У своєму телеграм-каналі він закликав "схаменутися" і почати "тотально застосовувати РРО до всіх без виключення продажів".

Якщо цього не станеться, нардеп озвучив декілька варіантів розвитку подій:

  • будуть раптові фактичні перевірки;
  • доповнення переліку підстав анулювання ліцензій не видачею чеку. "Цей проект вже є у нас на розгляді. Він буде прийнятий", - зауважив Гетманцев;
  • заборона продавати тютюн у кіосках. 

Про те, що треба зробити для успішної реформи з цифровізації РРО, читайте в нашому матеріалі.

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