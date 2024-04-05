Гетманцев пригрозив власникам ліцензованих кіосків із продажу тютюну, які не використовують РРО

Голова комітету заявив, зокрема, про можливу заборону продавати тютюн у кіосках.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну.

У своєму телеграм-каналі він закликав "схаменутися" і почати "тотально застосовувати РРО до всіх без виключення продажів".

Якщо цього не станеться, нардеп озвучив декілька варіантів розвитку подій:

будуть раптові фактичні перевірки;

доповнення переліку підстав анулювання ліцензій не видачею чеку. "Цей проект вже є у нас на розгляді. Він буде прийнятий", - зауважив Гетманцев;

заборона продавати тютюн у кіосках.

Про те, що треба зробити для успішної реформи з цифровізації РРО, читайте в нашому матеріалі.