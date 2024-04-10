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Комітет Європарламенту схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною

Щодо угоди діятимуть два запобіжні механізми, які ЄС зможе застосувати у випадку перевищення обсягів експорту. 

Комітет Європарламенту схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною
Фото: EPA/UPG

Профільний комітет Європарламенту підтримав продовження на один рік угоди про безмитну торгівлю з Україною продуктами харчування.

Як зазначено у дописі парламентської структури в мережі X, документ підтримали 26 євродепутатів, восьмеро висловилися проти, жоден не утримався. 

Рішення містить два механізми-запобіжники, спрямовані на вирішення проблеми з протестами фермерів щодо сільськогосподарської продукції з України. Перший є посиленою версією вже наявних обмежень, які застосовуються на основі постійного моніторингу Єврокомісії.

Що ж до другого, то він передбачає запровадження тарифних квот на імпорт м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду в тому випадку, якщо обсяг перевищить середнє арифметичне значення у другій половині 2021-го, 2022-ому та 2023-ому роках. Застосувати його Єврокомісія може упродовж 14, а не 21 дня після виявлення надмірного імпорту, як це було раніше. 

Очікується, що Європарламент остаточно ухвалить документ 24 квітня, а діяти він почне з 6 червня терміном на один рік. 

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