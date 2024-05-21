Міненерго: новий тариф на світло ще не сформували, але він має бути посильним для населення

Існуючий тариф на електроенергію буде чинним до кінця травня. Наразі проводять розрахунки щодо можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців. Але тариф повинен допомогти підготуватися до опалювального сезону – провести ремонтну кампанію.
Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник сказав у ефірі телемарафону. Він додав, що торік завдяки підвищенню тарифу вдалося додати 3 ГВт потужності.
"Що дало можливість пройти безаварійно в нормальному безпековому режимі опалювальний сезон", – сказав він.
Колісник додав, що наразі остаточного рішення про ціну немає. На запитання про те, чи можливе підвищення вартості удвічі, заступник міністра сказав: "рішення, впевнений, буде збаланосваним, щоб той крок був посильним для населення". Колісник додав, що, окрім підняття тарифу, уряд працює над залученням міжнародних партнерів до ремонтних робіт.
Підвищення тарифу на світло
- 10 травня в Міненерго повідомили про обговорення підвищення тарифу на електроенергію.
- 14 травня голова Державної інспекції енергонагляду України Руслан Слободян сказав, що остаточно рішення про здорожчання електроенергії для побутових споживачів ще не ухвалили. Точних розрахунків щодо підвищення тарифів поки немає. Очільник Держенергонагляду додав, що торішнє підвищення тарифу на електроенергію дозволило підготуватися до осені та зими і відновити три ГВт енергогенеруючих потужностей. Зараз Україні треба відновити вже вісім гігават – після нових російських ударів.
- Торік з 1 червня тариф на світло зріс з 1,68 грн за кВт-год до 2,64 гривень. Ця вартість діятиме принаймні до 31 травня.