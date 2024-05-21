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Укренерго пояснило, чому треба перенести енергоспоживання на день

У сонячну погоду активно працюють сонячні електростанції і вдається обходитися без відключень.

Укренерго пояснило, чому треба перенести енергоспоживання на день
Укренерго
Фото: kp.ua

Укренерго пояснило, чому українців просять переносити енергоспоживання на день – з 11:00 до 17:00.

За інформацією компанії, російські терористи за останні півтора місяця розбили майже всі теплові й суттєво пошкодили гідроелектростанції. 

"Певний час паводок допомагав нам тримати систему вночі. Зараз він закінчується, води стало менше, а сонця – більше. Наразі ситуація настільки складна, що навіть вночі Укренерго вимушене брати аварійну допомогу від країн-сусідів. А вдень, якщо він ясний і сонячний, активно працюють СЕС і ми можемо обходитись без відключень. Більш того, якщо день сонячний - то і на вечір доступної електроенергії буде більше, бо ГАЕС змогли накопичити воду і спрацюють її у вечірній пік споживання. І навпаки – якщо день буде похмурий, то відключення можливі протягом всієї доби", - пояснило Укренерго.

Через атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру Україна наразі не має стільки резервів, як раніше, тож дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом місяців, зауважили в НЕК. 

"Найближчим часом ми можемо запропонувати лише один сценарій - уважно стежити за прогнозом погоди й нашими повідомленнями. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати відключення. Вчора на сьогодні, за прогнозом, була щільна хмарність – і ми попередили про можливі відключення на весь сьогоднішній день. Але на ранок хмари розійшлися і ясна погода дозволила працювати СЕС на повну потужність. Тому день Україна прожила без відключень. Увечері вони знову будуть", - додали у компанії.

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