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У квітні ВВП України виріс на 4,3% порівняно з квітнем минулого року

Попри війну, ключові галузі економіки демонструють зростання.

У квітні ВВП України виріс на 4,3% порівняно з квітнем минулого року
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Відновлення української економіки відбувається попри війну та масовані ракетні обстріли з боку РФ. За попередніми оцінками, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% [±1%]. У підсумку за січень-квітень 2024 р. зростання оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року, повідомляє Міністерство економіки. 

“У квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності. Стабільна робота морського коридору стимулювала галузі  перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд”, – пояснила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.  

Вона зазначила, що позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу. 

Разом з тим, за словами міністра, високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП. 

Також Юлія Свириденко повідомила, що у квітні промислові підприємства  продовжували відновлювати економічну активність, як за рахунок експортоорієнтованих виробництв, так і попиту на інвестиційну продукцію – машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності. 

Водночас, як зазначає Свириденко, після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів. Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії.

На початку травня міністр економіки повідомила, що Україна вийшла на довоєнні показники експорту. У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції.

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