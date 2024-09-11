АРМА придбало військові облігації на 6,5 млн євро

АРМА також завершило процес стягнення рекордних 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаних з представниками РФ.

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснило закупівлю військових облігацій в на суму 6,5 мільйонів євро.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснило закупівлю військових облігацій в іноземній валюті на суму 6,5 мільйонів євро. Ця операція є продовженням успішної практики ефективного управління арештованими коштами, зокрема, для підтримки оборони України", — ідеться в повідомленні.

Таким чином, загальна сума придбаних військових ОВДП досягла майже 6 млрд грн в еквіваленті (4,2 млрд грн, 31 млн дол, 6,5 млн євро).

Водночас, АРМА завершило процес стягнення рекордних 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ, стягнувши ще 442 млн грн.

Загальна сума стягнутих коштів сягнула майже 2,6 млрд грн.