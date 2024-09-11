Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА придбало військові облігації на 6,5 млн євро

АРМА також завершило процес стягнення рекордних 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаних з представниками РФ.

АРМА придбало військові облігації на 6,5 млн євро
Олена Дума, голова АРМА
Фото: Олена Дума, телеграм

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснило закупівлю військових облігацій в на суму 6,5 мільйонів євро. 

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснило закупівлю військових облігацій в іноземній валюті на суму 6,5 мільйонів євро. Ця операція є продовженням успішної практики ефективного управління арештованими коштами, зокрема, для підтримки оборони України", — ідеться в повідомленні.

Таким чином, загальна сума придбаних військових ОВДП досягла майже 6 млрд грн в еквіваленті (4,2 млрд грн, 31 млн дол, 6,5 млн євро).

Водночас, АРМА завершило процес стягнення рекордних 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ, стягнувши ще 442 млн грн. 

Загальна сума стягнутих коштів сягнула майже 2,6 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies