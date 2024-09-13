Головне за ніч та ранок п’ятниці, 13 вересня: 143 боєзіткнення, бої на Курахівському напрямку

У ніч на 13 вересня 2024 року Росія атакувала Україну 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим), повідомило командування Повітряних сил.

У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони було збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 143 бойові зіткнення. Росія завдала ракетного удару (одна ракета "Іскандер-М"), 80 авіаударів (117 КАБ), провела 4323 обстріли (167 – з реактивних систем залпового вогню).

На Покровському напрямку захисники зупинили 36 атак окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селидове і Михайлівка. Найбільше атак було біля Гродівки і Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше ворог намагався просунутися в районі населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Також ворог атакував у бік Українського, Олександрополя і Желанного Першого.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів, 18 танків, 48 бронемашин, 52 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні 631 420 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків ексрегіоналу, колишньому народному депутату декількох скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації.

Судячи з переліченого, йдеться про Володимира Макеєнка. Пресслужба ДБР і Офісу генпрокурора імені підозрюваного не повідомили.

За даними слідства, екснардеп протягом 2011-2018 років отримав за кордоном дохід у понад 378 млн гривень. Він не сплатив з них податок на дохід фізичних осіб та військових збір на суму 71,4 млн гривень.

Більше інформації – в новині.

В етері американського телебачення кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс розповів, як може виглядати план Дональда Трампа щодо "завершення війни за 24 години".

Як переповідає ZN.ua, Венс говорив про "поточну лінію розмежування між Україною та Росією", яка має перетворитися на сильно укріплену демілітаризовану зону – "щоб Росія знову не вторглася". На думку партнера Трампа, урегулювання війни також вимагатиме від України відмовитися від вступу до НАТО. А повоєнне відновлення чомусь має взяти на себе Європа, яка "недофінансувала війну, в той час як американські платники податків були щедрими до України".

Венс вважає, що європейці хочуть якомога швидшого завершення війни в Україні, "бо через неї ростуть ціни на енергоносії".

В Офісі Президента України заяву політика прокоментували стримано: мовляв, плани завжди зазнають змін після виборів, а особливо обрання, а у "передвиборчому гайпі" можна говорити багато різних речей.

Очільник британського уряду Кір Стармер встиг поспілкуватися із пресою перед подорожжю до Сполучених Штатів, де у нього заплановані перемовини із президентом Джо Байденом. Прем'єр відреагував на погрози з боку кремлівського диктатора Путіна щодо надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї.

Як пише The Guardian, Стармер відповів на закиди воєнного злочинця, що НАТО нібито буде "у стані війни" з Москвою, якщо Україна почне застосовувати західні ракети по цілях на території Росії.

"Росія почала конфлікт, Росія незаконно вторглася в Україну, Росія може закінчити війну в одну мить. Україна має право на самозахист", – наголосив Стармер.

Православна церква України спростувала популярний міф про те, що п'ятниця, 13-те є нещасливим днем.

"Жодні цифри, як і дні тижня, місяця чи календарного року, не несуть у собі жодної «магічної сили» та не впливають на наше життя ані негативно, ані позитивно. «Хорошими» днями чи «поганими» робимо їх ми, люди", - йдеться в роз'ясненні пресслужби ПЦУ.

У ПЦУ зазначили, що назва такої фобії – параскаведекатріафобія, і пішла вона не з нашої культури, вона запозичена через кіно, літературу, мистецтво тощо.

У деяких інших культурах комбінація числа і дня тижня для невдалих днів інша: у Греції, Румунії та іспаномовних країнах це не п'ятниця, а вівторок 13-го. В Італії "нещасливим" є число 17. Китайці та японці вважають нещасливими числа 4 і 9, а в Індії не люблять 8.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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