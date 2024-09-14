На Херсонщині через російську агресію постраждали семеро мирних жителів

Російська армія впродовж минулої доби завдала ударів по 9 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро постраждали.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Велетенське, Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Костирка, Козацьке та місто Херсон. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення.

"російські військові поцілили в навчальний заклад, харчоблок медичної установи; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили автобус та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.