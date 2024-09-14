Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Ілон Маск навзав "фашистами" уряд Австралії через закон про соцмережі
Ілон Маск навзав "фашистами" уряд Австралії через закон про соцмережі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російську агресію постраждали семеро мирних жителів

Одна людина загинула.

На Херсонщині через російську агресію постраждали семеро мирних жителів
Наслідки обстрілу Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія впродовж минулої доби завдала ударів по 9 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро постраждали.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Велетенське, Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Костирка, Козацьке та місто Херсон. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення.

"російські військові поцілили в навчальний заклад, харчоблок медичної установи; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6  приватних будинків. Також окупанти пошкодили автобус та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies