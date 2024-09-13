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Кількість боїв на Курахівському напрямку майже вдвічі перевищила Покровський

Учора порівняно з середою активність ворога була значно вищою.

Кількість боїв на Курахівському напрямку майже вдвічі перевищила Покровський
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада працює на САУ Дана, Бахмутський напрямок
Фото: Роман Чоп

Протягом доби відбулося 143 бойові зіткнення. Росія завдала ракетного удару (одна ракета "Іскандер-М"), 80 авіаударів (117 КАБ), провела 4323 обстріли (167 – з реактивних систем залпового вогню). На Харківському напрямку окупанти чотири рази намагалися штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ, також авіація ворога завдала двох ударів п'ятьма КАБ по цивільній інфраструктурі.

На Куп'янському напрямку відбулося вісім атак росіян. Сили оборони відбили штурмові дії, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку російські окупанти атакували шість разів. Намагалися просунутися у бік Невського та Дружелюбівки", – сказав він.

На Сіверському оборонці відбили п'ять атак поблизу Верхньокам'янського. По Федорівці росіяни вдарили десятьма некерованими авіаракетами.

На Краматорському напрямку росіяни атакували чотири рази в районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки. 

На Торецькому росіяни провели шість атак неподалік Нелипівки, Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 36 атак окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селидове і Михайлівка. Найбільше атак було біля Гродівки і Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше ворог намагався просунутися в районі населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Також ворог атакував у бік Українського, Олександрополя і Желанного Першого. 

На Времівському напрямку росіяни атакували п'ять разів у районах Водяного та Золотої Ниви. Активно використовував авіацію.

"На Оріхівському напрямку російські окупанти атакували в районі Роботиного, також завдали авіаудари по Кам'янському, Степногірську та Щербаках. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції українських військ шість разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат", – сказав речник. 

  • Учора ворог атакував значно активніше, ніж добою раніше. Зросла кількість боїв на деяких напрямках, зокрема Харківському та Сіверському, а найбільше зростання відбулося на Курахівському – майже втричі. На Куп'янському, Лиманському, Придніпровському зіткнень із ворогом було менше. 
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