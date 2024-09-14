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Внаслідок нічної атаки "Шахедів" на Одещині пошкоджено будівлі

Бойова робота сил ППО тривала більше трьох годин. 

Внаслідок нічної атаки "Шахедів" на Одещині пошкоджено будівлі
обстріли Одеської області
Фото: Олег Кіпер

Другу ніч поспіль Одеський та Ізмаїльський райони перебувають під ворожими атаками дронів. Відомо про руйнування.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає", — повідомив він.

Фото: Олег Кіпер

Також в Одеському районі зафіксовано падіння уламків БПЛА на території житлового сектору. Виикло загорання даху приватного будинку. Пожежу площею 10 кв.м оперативно власноруч ліквідували господарі.

На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. Інформація про постраждалих не надходила. 

Фото: Олег Кіпер

"В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангару, вікна та двері дачного будинку без подальшого загорання. Загиблих та постраждалих також, на щастя, немає", — додав Кіпер.

Напружена бойова робота сил ППО тривала більше трьох годин. 

Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення на Одещині.

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