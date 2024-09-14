Сили ППО вночі знищили 72 із 76 "Шахедів"

Два безпілотники були локаційно втрачені на території України, ще два повернулися у Росію.

У ніч на 14 вересня Сили протиповітряної оборони збили 72 із 76 ударних дронів типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Вночі армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Усього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 76 дронів із напрямків Курська та Єйська, а також мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

Ще два безпілотники були локаційно втрачені на території України, два повернулися у Росію.