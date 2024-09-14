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З Донецької області евакуювали 900 людей, з них — 217 дітей

Впродовж доби армія РФ 23 рази обстрілювала населені пункти Донецької області.

З Донецької області евакуювали 900 людей, з них — 217 дітей
Евакуація із Торецької громади
Фото: МВС

За добу з Донеччини вдалося евакуювати 900 людей, з них — 217 дітей. Російська армія не припиняє обстрілювати регіон, впродовж доби окупанти 23 рази обстріляли населені пункти.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Богоявленці Волноваського району через обстріли загинула людина. У Кураховому Покровського району поранено людину, у Гірнику пошкоджено дві багатоповерхівки і два освітні заклади, у Гострому пошкоджено два будинки. 

У Гродівській громаді пошкоджено підприємство. У Білицькому Добропільської громади одна людина загинула і двоє поранені, пошкоджено три будинки і два підприємства. У Покровській громаді загинула людина, пошкоджено будинок.

У Краматорському районі у Полтавці поранено двох людей, пошкоджено 12 об'єктів, а також чотири об'єкти пошкоджено у Новій Полтавці і 3 – у Клебан-Бику. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено дві багатоповерхівки, три нежитлові будівлі і газогін.

У Торецькій громаді Бахмутського району поранено двох людей та пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і дві промислові будівлі.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 900 людей, у тому числі 217 дітей.

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