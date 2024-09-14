Росіяни завдали удару по енергообʼєкту на Сумщині, — Міненерго

Впродовж минулої доби російська армія атакувала цивільну енергетичну інфраструктуру у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Міненергетики.

У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства — 54-річний водій, ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції. Споживачі не знеструмлювались.

У Чернігівській області через ворожий обстріл відключились повітряні лінії, знеструмлювались 413 абонентів у 6 населених пунктах.

Крім того, на Сумщині під час ремонтних робіт 49-річний електромонтер зазнав смертельного ураження струмом, коли наблизився на небезпечну відстань до електричного обладнання.