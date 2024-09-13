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Уночі сили ППО збили 24 російських "шахеди" з 26

Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває.

Уночі сили ППО збили 24 російських "шахеди" з 26
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ
Фото: Макс Требухов

У ніч на 13 вересня 2024 року Росія атакувала Україну 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим).

Про це повідомило командування Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони було збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває.

Минулої ночі  ППО збила 44 із 64 запущених Росією "шахедів".

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