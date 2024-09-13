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​Сили безпілотних систем знищили російську систему дистанційного мінування біля річки Сейм

Система "Земледелие" може встановлювати великі мінні поля на відстані за допомогою реактивних снарядів.

​Сили безпілотних систем знищили російську систему дистанційного мінування біля річки Сейм
Cbcntvf дистанційного мінування "Земледелие"
Фото: wikipedia.org

Оператори батальйону безпілотних систем "Рейд" та окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили біля річки Сейм російську новітню систему дистанційного мінування "Земледелие".

Про це Сили безпілотних систем повідомили в Telegram.

"Оператори 413 окремого батальйону БпС "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" в районі понтонної переправи противника на р. Сейм знищили рідкісну новітню систему дистанційного мінування "Земледелие", - ідеться у повідомленні.

"Земледелие" - це система для автоматичного дистанційного мінування територій. Вона може встановлювати великі мінні поля на відстані за допомогою реактивних снарядів, що містять міни різних типів (протипіхотні, протитанкові). Система працює на базі реактивних установок і може бути інтегрована з іншими артилерійськими системами.

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