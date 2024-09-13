На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 19 отримали поранення

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів чотири людини загинули і 19 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

16:51 Київський р-н, м. Харків. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено два приватні будинки та нежитлова будівля. Постраждали п'ятеро людей: три жінки віком 39, 70, 83, 33-річний чоловік та 10-річна дівчинка (гостра реакція на стрес).

23:49 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с.Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 100 кв.м.

23:48 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400 м.кв.

16:53 Харківський район, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Внаслідок обстрілу КАБ постраждали три людини: дві жінки 65 та 54 років, а також 31-річний чоловік.

15:20 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Горіла господарча споруда.

13:03 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, три господарчі споруди, гараж. Постраждали десять людей (з них три рятувальники). Загинули три людини.

12:47 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла покрівля магазину. Загинула 64-річна жінка.

12:04 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли клуб та цивільна будівля.

11:20 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу відбулось пряме влучання на територію ферми, зруйновано сараї.

11:15 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди.

11:08 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Морозова Долина. Внаслідок удару FPV-дрону пошкоджена автівка. Постраждав 54-річний чоловік.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.

Зазначимо, вночі сили ППО збили над Україною 24 російських "шахеди" з 26. Безпілотники збито у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.