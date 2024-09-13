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До Кропивницького прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини

Ще 67 осіб, серед яких 7 дітей та 6 маломобільних громадян, покинули свої домівки.

До Кропивницького прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини
евакуація
Фото: ДСНС

До Кропивницького прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ще 67 осіб, серед яких семеро дітей та шестеро маломобільних громадян, покинули свої домівки у пошуку більш безпечного місця.

На залізничному вокзалі разом з представниками влади, медичними бригадами та волонтерами, на людей чекали психологи та рятувальники. Вони допомогли їм висадитися з потяга та повантажити речі до автобусів.

"Хто невідкладно потребував психологічної допомоги, змогли її отримати у перші хвилини після прибуття: безпосередньо на вокзалі працювали троє психологів Служби порятунку", – зазначили в ДСНС.

Як повідомлялося, за тиждень з Покровського району Донеччини евакуювали десять дітей.

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