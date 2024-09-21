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З Донецької області за добу евакуювали ще 150 дітей

Росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини.

З Донецької області за добу евакуювали ще 150 дітей
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Під обстрілами опинилися Волноваський район, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Богоявленці Вугледарської громади 2 людини поранено, зруйновано 2 будинки, ще 7 пошкоджено; у Новоукраїнці поранено 2 людини.

 У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Трудовому і 1 у Ганнівці. У Покровську знищено будинок, пошкоджено підприємство, інфраструктурний об'єкт і 4 торгові павільйони. 

У Мирнограді поранено людину.

У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 10 торгових павільйонів, крамницю, адмінбудівлю, 4 автівки, лінію електропередач і газогін.

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 20 приватних будинків і багатоповерхівка.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 757 людей, у тому числі 150 дітей.

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