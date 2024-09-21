За тиждень спепризначенці СБУ "відмінусували" 3 системи ППО ворога та 19 артсистем

Цього місяця дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області РФ.

За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки уразили:

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Бійці СБУ також знищили 6 танків та 19 артилерійських систем.

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