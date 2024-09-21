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За тиждень спепризначенці СБУ "відмінусували" 3 системи ППО ворога та 19 артсистем

Бійці СБУ також знищили 6 танків та 19 артилерійських систем. 

За тиждень спепризначенці СБУ "відмінусували" 3 системи ППО ворога та 19 артсистем
Робота спецпризначенців СБУ
Фото: скріншот відео СБУ

Упродовж тижня спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 3 ворожі системи протиповітряної оборони, 160 окупантів та 19 артилерійських систем.

Про це повідомила пресслужба СБУ. 

За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки уразили:

  • 6 танків
  • 18 ББМ
  • 19 артсистем 
  • 3 систем ППО
  • 204 одиниці автотранспорту
  • 39 БпЛА
  • 128 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій
  • 6 складів з боєприпасами та 1 з паливо-мастильними матеріалами
  • Також ліквідували 160 окупантів.

Цього місяця дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області РФ.

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