За тиждень спепризначенці СБУ "відмінусували" 3 системи ППО ворога та 19 артсистем

Упродовж тижня спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 3 ворожі системи протиповітряної оборони, 160 окупантів та 19 артилерійських систем.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки уразили:
- 6 танків
- 18 ББМ
- 19 артсистем
- 3 систем ППО
- 204 одиниці автотранспорту
- 39 БпЛА
- 128 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій
- 6 складів з боєприпасами та 1 з паливо-мастильними матеріалами
- Також ліквідували 160 окупантів.
Цього місяця дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області РФ.