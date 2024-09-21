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Через ворожі дрони постраждали двоє жителів Берислава

Двоє жителів Берислава постраждали через атаку російських безпілотників. 

Через ворожі дрони постраждали двоє жителів Берислава
Стела Берислава
Фото: Facebook/Бериславська Міська Рада

Унаслідок атаки ворожих дронів у бериславі Херсонської обалсті постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Бериславській МВА.

Близько десятої ранку під удар потрапила 57-річна жінка. В неї вибухова травма, забій головного мозку, уламкове поранення голови та шиї. Жінка знаходиться у тяжкому стані. 

Унаслідок скиду вибухівку з дрона постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове пораненя ноги. Медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.

Сьогодні ворог скинув вибухівку на гуманітарний штаб у Бериславі. На щастя, ніхто не постраждав. 

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