Через ворожі дрони постраждали двоє жителів Берислава

Унаслідок атаки ворожих дронів у бериславі Херсонської обалсті постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Бериславській МВА.

Близько десятої ранку під удар потрапила 57-річна жінка. В неї вибухова травма, забій головного мозку, уламкове поранення голови та шиї. Жінка знаходиться у тяжкому стані.

Унаслідок скиду вибухівку з дрона постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове пораненя ноги. Медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.

Сьогодні ворог скинув вибухівку на гуманітарний штаб у Бериславі. На щастя, ніхто не постраждав.