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Зеленський: Європа виробляє в півтора рази більше зброї ніж РФ, а Україна отримала менше

Україні потрібні швидкі рішення – зараз, не потім. 

Зеленський: Європа виробляє в півтора рази більше зброї ніж РФ, а Україна отримала менше
Фото: “Укроборонпром”

Під час зустрічі із журналістами у Києві президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі в Росії 30 ключових радянських заводів, які виробляють зброю і техніку, які збільшують це виробництво в обхід санкцій ЄС. Водночас, у Європейському Союзі є близько 42 заводів. 

Про це пише LB.ua.

"Росія виробляла у 2024 році менше, ніж виробляє Європа, а Україна отримала менше, ніж має Росія. Тобто Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора рази більше, ніж Росія, а Україна отримала менше. Це 24-й рік. Нам потрібні швидкі рішення – зараз, не потім, бо потім буде важче", — наголошує Президент. 

Він додає, що якщо ці 30 заводів в РФ працюватимуть на повну потужність, то в результаті Росія вироблятиме стількиж або більше, ніж виробляє Європа. 

"Росія буде мати більше уже 25-му році. Ми дивимось на Північну Корею, на Іран, які теж активно виробляють і дають Росії зброю. Це все дуже небезпечно і веде до поляризація світу", — додає Зеленський.

Зеленський вбачає глобальну небезпеку в послабленні Заходу і посиленні "антагоністів Західної політики, ЄС і США. 

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