Зеленський назвав основні кроки Плану Перемоги

Під час спілкування з журналістами в Києві президент Володимир Зеленський назвав чотири основні кроки Плану Перемоги.

Про це пише LB.ua.

"По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге — без деталей — але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту", — вказав Президент.

Третій пункт пов'язаний зі зміцненням України щодо зброї. Четвертий пункт пов'язаний з економікою.

"Скажімо так, наш спільний економічні розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу", — підкреслює Президент.