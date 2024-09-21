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Зеленський назвав основні кроки Плану Перемоги

План Перемоги України, який Зеленський представить партнерам, містить чотири основні кроки.

Зеленський назвав основні кроки Плану Перемоги
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час спілкування з журналістами в Києві президент Володимир Зеленський назвав чотири основні кроки Плану Перемоги.

Про це пише LB.ua.

"По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге — без деталей — але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту", — вказав Президент.  

Третій пункт пов'язаний зі зміцненням України щодо зброї. Четвертий пункт пов'язаний з економікою. 

"Скажімо так, наш спільний економічні розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу", — підкреслює Президент.

 

 

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