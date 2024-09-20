Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
ГоловнаПолітика

Карандєєва звільнили з посади першого заступника міністра культури

Також уряд ухвалив інші кадрові рішення. 

Карандєєва звільнили з посади першого заступника міністра культури
Ростислав Карандєєв
Фото: Економічна правда

Ростислава Карандєєва звільнили з посади першого заступника міністра культури та інформаційної політики. Ще донедавна він керував цим міністерством у статусі в.о.

Також уряд звільнив з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького. А з посади заступника міністра в справах ветеранів Кушніра Максима, повідомив у Telegram представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Кабмін на сьогоднішньому засіданні призначив заступником міністра молоді і спорту Сергія Тимофєєва. 

Окрім того, уряд погодив призначення: 

  • Аленіна Олександра Геннадійовича головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області
  • Колоса Юрія Степановича головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області
  • Дрозденка Олексія Олександровича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Міністерство культури потрапило в список тих, які влада вирішила "перезавантажити" цієї осені. Воно змінило назву (тепер стратегічної комунікації, а не інформаційної політики) та керівника – ним став Микола Точицький. Ростислав Карандєєв керував міністерством з літа 2023. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies