Кабмін призначив Камишіна членом наглядової ради “Укрзалізниці”

Зазначається, що розпорядження набирає чинності з 26 вересня 2024 року.

“Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства “Українська залізниця” Камишіна Олександра Миколайовича як представника держави”, – йдеться у документі.

Розпорядження набирає чинності з 26 вересня 2024 року. Раніше Камишін очолював Укрзалізницю.

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