Кабмін призначив Камишіна членом наглядової ради “Укрзалізниці”

Кабінет міністрів призначив ексміністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна членом наглядової ради АТ “Укрзалізниця”.
Відповідне розпорядження оприлюднено на урядовому порталі.
“Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства “Українська залізниця” Камишіна Олександра Миколайовича як представника держави”, – йдеться у документі.
Зазначається, що розпорядження набирає чинності з 26 вересня 2024 року.
- З 11 серпня по 25 жовтня 2021 року Камишін був виконувачем обов'язків голови правління “Укрзалізниці”. З 25 жовтня 2021 по березень 2022 – тимчасовий голова правління “Укрзалізниці”. З березня 2022 – голова правління компанії.
- 27 лютого 2023 року подав у відставку з посади голови правління Укрзалізниці, заявивши про плани очолити офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі. 3 березня 2023 року призначений Радником президента України (поза штатом).
- 21 березня 2023 року Олександр Камишин призначений новим міністром стратегічних галузей промисловості. 4 вересня 2024 року Верховна Рада відправила у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
- 8 вересня 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна радником зі стратегічних питань.