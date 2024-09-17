Мінекономіки збирається оцифрувати всі бізнес-сервіси для унеможливлення корупції

Заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт повідомив, що Міністерство економіки України в рамках цифровізації держпослуг націлене надавати всі сервіси для бізнесу в електронному вигляді з повним унеможливленням корупційної складової.

Про це він написав у “Фейсбуці”.

За його словами, візія – зробити Україну найзручнішим місцем для ведення бізнесу. Мета – 100% сервісів бізнесу мають надаватися в електронному вигляді з повним виключенням корупційної складової.

єДозвіл

18 вересня стартує перша послуга в рамках єДозволу – реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Минулого року документ подали понад 13,2 тисячі підприємців, у січні-липні 2024 року – майже 8 тисяч.

Було: реєстрація до 5 днів і багато повернень заявок, що займало час на переподачу документів.

Стане: реєстрація за 1 секунду. Якщо якесь поле заповнено невірно, то підприємець відразу це бачить у системі та декларацію не приймуть - подавати весь пакет документів наново не потрібно.

У жовтні в цифрі стануть доступні висновки у сфері валютного контролю. Це одні з найбільш затребуваних послуг у Мінекономіки – щороку їх видають більше 1,5 тисячі

Було: Бізнес витрачав на отримання висновків декілька днів.

Стане: Підприємці отримають онлайн послугу за декілька годин.

Пульс – pulse.gov.ua

Запустили нову функцію на платформі – тепер підприємці можуть проголосувати за проблеми, які найбільше заважають розвитку їх бізнесу.

Результати будуть передаватись на розгляд Ради з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, консультативно-дорадчому органу при президентові України.

Як і раніше, на платформі можна додатково попросити допомоги у вирішенні проблем, якщо вони виникли у взаємодії з держорганами, а також поставити оцінку державному сервісу.

Ваучери на навчання

Ваучери на навчання від Державної служби зайнятості будуть повністю цифровізовані та доступні через портал Дія – формуємо візію проєкту.

Йде робота над тим, щоб більше не потрібно було заповнювати паперові документи чи відвідувати територіальне відділення служби зайнятості. Заявку можна буде подати через Дію. Все має стати просто, швидко та зручно.

У 2023 році було видано 18 025 ваучерів на навчання. Із тих, хто пройшов навчання, 45% знайшли роботу за новою спеціальністю. Завдяки цифровізації ми плануємо вдвічі збільшити як кількість виданих ваучерів, так і кількість працевлаштованих осіб у 2025 році.

Факторинг у публічних закупівлях

Прозорро.Продажі у жовтні запускають пілот сервісу факторингу для публічних закупівель (коли поставка товару сьогодні, а гроші – потім). Державні замовники отримають вищу конкуренцію на торгах та зможуть отримувати кращі пропозиції.

Обсяг ринку факторингу для публічних закупівель 10-20 млрд грн на рік. І ще мінімум стільки ж для приватних закупівель, яким згодом сервіс також стане доступний.