FT: ЄС планує залучити до 40 мільярдів євро кредитів для України без США

Євросоюз готується надати Україні нові кредити на суму до 40 мільярдів євро до кінця року ‒ незалежно від участі США, після того, як план “Групи семи” використовувати заморожені російські активи для допомоги Києву провалився. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

“Односторонній поштовх стався на тлі занепокоєння Брюсселя, що Угорщина перешкодить блоку забезпечити гарантії, необхідні США для участі в схемі заморожених активів”, ‒ повідомили три джерела, які брали участь у переговорах.

Уряд Віктора Орбана, найбільш проросійського лідера ЄС, прагнув перекласти рішення щодо схеми заморожених активів на період після президентських виборів у США 5 листопада. “Але Брюссель має розпочати роботу над альтернативним кроком протягом наступних кількох тижнів. Цей крок буде залежати від повноважень, термін дії яких закінчується наприкінці року”, ‒ зазначає видання.

Згідно з проєктом правової пропозиції, з якою ознайомилося FT, ЄС залучить “невизначену кількість мільярдів кредитів Україні до кінця 2024 року”.

Розширення вже існуючої програми допомоги потребуватиме лише підтримки більшості, а не одностайності, позбавляючи Будапешт права вето.

Остаточна цифра може коливатися від 20 до 40 мільярдів євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з державами-членами, повідомили чиновники.

Зазначимо, початкова схема ‒ за участю США ‒ залишається “планом А” комісії. Але чиновники стверджують, що їм потрібна альтернатива, якщо Будапешт збереже своє право вето до виборів у Сполучених Штатах.

У червні лідери G7 погодилися надати Україні позику в розмірі 50 мільярдів доларів, яка має бути погашена за рахунок майбутніх прибутків від приблизно 260 мільярдів євро заморожених російських іноземних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів. Згідно з цим планом, ЄС і США забезпечать близько 20 мільярдів доларів кожен, а решту 10 мільярдів розділять Велика Британія, Японія та Канада.

Але США, щоб забезпечити постійний потік доходів для обслуговування позики, вимагали гарантій, які б гарантували, що російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишаються замороженими.

Комісія, зі свого боку, запропонувала продовжити дію санкцій блоку, які призводять до блокування російських активів, з поточного шестимісячного періоду до 36 місяців, щоб забезпечити більшу правову визначеність. Інші запропоновані варіанти включають продовження санкцій на п'ять років. Однак Орбан, який раніше накладав вето на підтримку України Євросоюзом, наразі блокує таке продовження, стверджують джерела. Представник уряду Угорщини заявив послам ЄС у Брюсселі, що це питання потрібно буде вирішити після виборів у США.

Детальніше про пропозицію Євросоюзу

Як альтернативу ЄС зараз розглядає можливість надання позик у рамках актуального пакету фінансової підтримки, термін дії якого закінчується наприкінці року. Схема передбачатиме збільшення загального обсягу запозичень блоку та підтримуватиметься загальним бюджетом ЄС.

План ЄС передбачає виділення частини з 20 млрд доларів, які, відповідно до початкової пропозиції G7, мали надійти з Вашингтона ‒ якщо адміністрація Байдена не зможе надати кредит напередодні виборів. Чиновники Брюсселя сподіваються, що США зрештою все одно нададуть кошти.

Якщо ЄС вирішить видати кредити в односторонньому порядку, Брюссель має розпочати роботу протягом найближчих кількох тижнів, щоб вчасно усунути всі необхідні законодавчі перешкоди, оскільки “пакет підтримки для України завершується наприкінці року”.

“Необхідно терміново прийняти пропозиції до кінця жовтня, щоб кредит Союзу міг бути розблокований до кінця 2024 року для майбутніх виплат траншами”, ‒ йдеться у пропозиції.