Зеленський: Із 14 нових бригад досі не вдалося укомплектувати навіть чотири

Президент зазначив, що поки було прийняте рішення про допомогу, ЗСУ використовували все, що було в резервах - на складах та в резервних бригадах.

За рахунок іноземної допомоги Україна розраховувала укомплектувати 14 військових бригад, але не вийшло - навіть чотири.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.

Він відповів на запитання, чому навіть після допомоги США та Євросоюзу, Збройним силам України досі бракує снарядів.

"Дуже багато причин. По-перше, це (постачання озброєння, - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири... Тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, шо поки рішення про надання допомоги ухвалювалося, Сили оборони використовували "все що могли".

"Протягом восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгреса США, ми використовували все, що могли. Ми передали все, що було в резервах - на складах та в резервних бригадах, які нам потрібні. Ми забрали в них все, що було - всю їхню зброю", - пояснив президент.