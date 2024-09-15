За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових, а також 1404 одиниці озброєння та військової техніки ворога.
Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Він також зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:
- 44 танки
- 166 бойових броньованих машин
- 305 артилерійських систем
- 6 РСЗВ
- 5 установок ППО
- 466 одиниць автотехніки
- 37 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, наші захисники збили ворожий літак, 4 ракети та 370 безпілотників ворога.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1170 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 633 800 військових.