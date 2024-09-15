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За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових

Окрім цього, наші захисники збили ворожий літак, 4 ракети та 370 безпілотників ворога.

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових, а також 1404 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Він також зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

  • 44 танки
  • 166 бойових броньованих машин
  • 305 артилерійських систем
  • 6 РСЗВ
  • 5 установок ППО
  • 466 одиниць автотехніки
  • 37 одиниць спецтехніки. 

Окрім цього, наші захисники збили ворожий літак, 4 ракети та 370 безпілотників ворога.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1170 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 633 800 військових.

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