Окрім цього, наші захисники збили ворожий літак, 4 ракети та 370 безпілотників ворога.

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових, а також 1404 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Він також зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

44 танки

166 бойових броньованих машин

305 артилерійських систем

6 РСЗВ

5 установок ППО

466 одиниць автотехніки

37 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, наші захисники збили ворожий літак, 4 ракети та 370 безпілотників ворога.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1170 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 633 800 військових.