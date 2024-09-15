Він наголосив, що в центрі зовнішньої політики України - її захисники.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідав Сумщину і поспілкувався з військовими.

Про це він повідомив у фейсбуці.



"У міжнародній дипломатії є негласне правило, що перший візит новопризначеного міністра закордонних справ є сигналом про зовнішньополітичні пріоритети країни. Мій перший візит за межі столиці — на Сумщину, ближче до зони бойових дій, до наших воїнів, які зокрема беруть участь у Курській операції. Так, це свідомий сигнал міжнародній спільноті. У центрі зовнішньої політики України — її захисники. А отже вся робота дипломатів спрямована на їхнє посилення, залучення зброї, посилення спроможностей", - зазначив Сибіга.

Голова МЗС розповів, що відвідав 21 бригаду, поспілкувався з командуванням і воїнами, обговорив із ними найбільш нагальні потреби.

"Приїхав не з порожніми руками. Мною ухвалене рішення направити 10 мільйонів гривень, зібраних нашими дипломатами з пожертв за кордоном, на підтримку бригади. Насамперед РЕБ і БПЛА. Те, що найбільш необхідно на фронті", - зазначив Сибіга.

Фото: МЗС

Фото: МЗС Голова МЗС Андрій Сибіга відвідав Сумщину

Він також додав, що МЗС продовжить допомагати оздоровленню дітей військовослужбовців, лікуванню поранених воїнів та іншим, чим можемо, за кордоном.

"Детально проговорили як працює західна зброя, які особливості, що потрібно, що ефективне, а що — ні. Все це буде використано нами в дипломатичній роботі з партнерами. Вважаю, що дуже важливо чути та розуміти безпосередньо воїнів, адже наша робота на міжнародній арені — це все заради них, їхньої сили та стійкості", - зазначив Сибіга.

Військові, своєю чергою, розповіли голові МЗС про бойові дії на Курщині.

"Зараз їду до Києва - проводити нараду з усіма нашими послами та ставити їм завдання на основі почутого від воїнів", - додав Сибіга.