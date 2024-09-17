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Верховна Рада схвалила в першому читанні підвищення податків заради потреб армії

За – 241. 

Верховна Рада схвалила в першому читанні підвищення податків заради потреб армії

Верховна Рада з другої спроби ухвалила за основу законопроєкт про підвищення податків, покликаний збільшити фінансування української армії.

За законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану віддав голос 241 народний депутат. Про це стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка. 

Фото: скріншот трансляції Олексія Гончаренка

Законопроєкт передбачає:

  • підвищення військового збору. Для фізичних осіб він підвищиться з 1,5% до 5%. ФОП І, ІІ та IV групи платитимуть 10% розміру мінімальної зарплати. ФОП ІІІ групи – 1% від доходу
  • податок на прибуток для банків цього року становитиме 50%. Кредитні спілки будуть сплачувати податок на прибуток рівні 25%
  • авансові внески з податку на прибуток для АЗС

  • розширення кола потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава

  • дозвіл продажу будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі)

"Також планується зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб для економічного бронювання", – пояснювали в парламенті. 

Зміни будуть чинними до 31 грудня року завершення воєнного стану. 

  • Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет Верховної Ради розробив альтернативний, який і винесли на голосування. Перша спроба ухвалення закінчилася провалом – забракло двох голосів
  • Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй". 
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