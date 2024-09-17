Повені у Європі: Укрзалізниця оновила розклад міжнародних рейсів

У зв’язку з триваючими повенями у Європі компанія “Укрзалізниця” станом на ранок 17 вересня оновила розклад міжнародних рейсів.

Рейс Відень - Київ - Відень продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт.

Рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт - Чоп - Будапешт.

Рейс Прага - Перемишль - Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву.

Рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

З технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп - Будапешт і 644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори.

Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.