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Повені у Європі: Укрзалізниця оновила розклад міжнародних рейсів

Деякі поїзди продовжують курсувати за розкладом.

Повені у Європі: Укрзалізниця оновила розклад міжнародних рейсів
Фото: Укрзалізниця

У зв’язку з триваючими повенями у Європі компанія “Укрзалізниця” станом на ранок 17 вересня оновила розклад міжнародних рейсів. 

Рейс Відень - Київ - Відень продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт. 

Рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт - Чоп - Будапешт. 

Рейс Прага - Перемишль - Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву. 

Рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням. 

З технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп - Будапешт і 644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори.

Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

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