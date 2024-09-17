ГУР: Росія посилає найманців із Сирії в "м'ясні штурми" в Луганській області

Російська армія посилає іноземних найманців у так звані м'ясні штурми, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Однією з країн, де росіяни активно вербують чоловіків воювати, є Сирія.

Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, от тільки після неї мало хто повертається назад. Про ставлення росіян до іноземців свідчать історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, які воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії (в/ч 12721).

У липні Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни.

Фото: ГУР Найманці

"Запит на евакуацію поранених російські загарбники відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм. Мансур, який отримав поранення, не виконав наказ росіян і втік з поля бою. Решта загону найманців була розбита – окупанти оформили їх як зниклих безвісти", – повідомили в ГУР.

Ще один сирієць загинув під час штурму.

"15 вересня 2024 року сирійські пабліки написали про смерть свого громадянина під час війни проти України – селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома. Нагадаємо, росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України – спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в «м’ясних штурмах»", – додали в ГУР.