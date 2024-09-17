ГУР: Росія посилає найманців із Сирії в "м'ясні штурми" в Луганській області

Російська армія посилає іноземних найманців у так звані м'ясні штурми, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Однією з країн, де росіяни активно вербують чоловіків воювати, є Сирія.
Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, от тільки після неї мало хто повертається назад. Про ставлення росіян до іноземців свідчать історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, які воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії (в/ч 12721).
У липні Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни.
"Запит на евакуацію поранених російські загарбники відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм. Мансур, який отримав поранення, не виконав наказ росіян і втік з поля бою. Решта загону найманців була розбита – окупанти оформили їх як зниклих безвісти", – повідомили в ГУР.
Ще один сирієць загинув під час штурму.
"15 вересня 2024 року сирійські пабліки написали про смерть свого громадянина під час війни проти України – селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома. Нагадаємо, росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України – спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в «м’ясних штурмах»", – додали в ГУР.
- Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний з тим, що Росії стає все складніше мобілізувати власних громадян.
- Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал проти рекрутингу.