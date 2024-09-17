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ГУР: Росія посилає найманців із Сирії в "м'ясні штурми" в Луганській області

Росіяни не евакуюють поранених найманців з поля бою. 

Російська армія посилає іноземних найманців у так звані м'ясні штурми, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Однією з країн, де росіяни активно вербують чоловіків воювати, є Сирія.

Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, от тільки після неї мало хто повертається назад. Про ставлення росіян до іноземців свідчать історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, які воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії (в/ч 12721). 

У липні Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни. 

Найманці
Фото: ГУР
Найманці

"Запит на евакуацію поранених російські загарбники відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм. Мансур, який отримав поранення, не виконав наказ росіян і втік з поля бою. Решта загону найманців була розбита – окупанти оформили їх як зниклих безвісти", – повідомили в ГУР. 

Ще один сирієць загинув під час штурму. 

"15 вересня 2024 року сирійські пабліки написали про смерть свого громадянина під час війни проти України – селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома. Нагадаємо, росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України – спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в «м’ясних штурмах»", – додали в ГУР.

  • Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний з тим, що Росії стає все складніше мобілізувати власних громадян.
  • Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал проти рекрутингу.

 

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