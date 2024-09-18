У місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня внаслідок удару дронів виникла пожежа. Влада оголосила про евакуацію населення з району, де триває гасіння вогню.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Крім того, російські державні агенції новин повідомили, що робота дитсадків і шкіл призупинена в Західнодвінському муніципальному окрузі Тверської області РФ. За повідомленнями ЗМІ, жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області – Західну Двіну.
Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що атакований склад із боєприпасами і публікує відповідні фото та відео.
Відомо, що в Торопці розташована військова частина 54169, і її вже щонайменше двічі раніше атакували дрони. Влада області та Міноборони РФ про це не повідомляють.
Торопець розташований на заході Тверської області, від нього до українського кордону - приблизно 460 км.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що на великому складі в Торопці росіяни зберігали ракети до "Градів", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23.
Про удари безпілотників у ніч на 18 вересня також повідомили у Смоленській, Брянській, Орловській, Тульській областях РФ. Російське Міноборони повідомило, що ППО нібито знищила 54 безпілотники.
7 вересня через детонацію боєприпасів оголошували евакуацію в Воронезькій області РФ.
Нагадаємо, що в липні військову частину 54169 в Торопці вже атакували дрони. Раніше цю ж військову частину безпілотник атакував вночі 5 травня. Тоді дрон теж упав на території, виникла пожежа.
- Україна закликає західних партнерів надати дозвіл використовувати їхню зброю для ударів вглиб території РФ. Наразі ми завдаємо ударів по території ворога лише дронами. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.