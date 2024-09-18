У місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня внаслідок удару дронів виникла пожежа. Влада оголосила про евакуацію населення з району, де триває гасіння вогню.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, російські державні агенції новин повідомили, що робота дитсадків і шкіл призупинена в Західнодвінському муніципальному окрузі Тверської області РФ. За повідомленнями ЗМІ, жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області – Західну Двіну.

Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що атакований склад із боєприпасами і публікує відповідні фото та відео.

Відомо, що в Торопці розташована військова частина 54169, і її вже щонайменше двічі раніше атакували дрони. Влада області та Міноборони РФ про це не повідомляють.

Торопець розташований на заході Тверської області, від нього до українського кордону - приблизно 460 км.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що на великому складі в Торопці росіяни зберігали ракети до "Градів", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23.

Про удари безпілотників у ніч на 18 вересня також повідомили у Смоленській, Брянській, Орловській, Тульській областях РФ. Російське Міноборони повідомило, що ППО нібито знищила 54 безпілотники.

7 вересня через детонацію боєприпасів оголошували евакуацію в Воронезькій області РФ.

Нагадаємо, що в липні військову частину 54169 в Торопці вже атакували дрони. Раніше цю ж військову частину безпілотник атакував вночі 5 травня. Тоді дрон теж упав на території, виникла пожежа.

Україна закликає західних партнерів надати дозвіл використовувати їхню зброю для ударів вглиб території РФ. Наразі ми завдаємо ударів по території ворога лише дронами. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.





