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На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук

Владислав Нікітчук загинув під час виконання бойового завдання.

На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
Владислав Нікітчук
Фото: “Омега”

На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук. 

Про це повідомив Центр спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України. 

У боротьбі за незалежність та територіальну цілісність нашої держави 16 вересня 2024 року, під час бойового завдання, загинув старший офіцер 5-го окремого загону Центру спеціального призначення “Омега” НГУ капітан Нікітчук Владислав Сергійович. 

Центр спеціального призначення "ОМЕГА" НГУ висловлює слова подяки батькам за те, що виховали сина патріотом та справжнім Захисником.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський. Роман спочатку виконував бойові завдання на Київщині, а згодом у найгарячіших точках країни. За відвагу, самовідданість та героїзм був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".

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