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Росія запустила 51 "шахед" по Україні. ППО збила 34 з них

ППО працювала у 5 областях України. 

Росія запустила 51 "шахед" по Україні. ППО збила 34 з них
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 17 вересня 2024 року, з 19.00 по 06.00, Росія вкотре атакувала Україну "шахедами". ППО збила 34 ударні БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах України, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 51 ударного БплА. Росія запускала безпілотники із Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у Криму.

Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України. 

Унаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Збиті шахеди
Фото: Повітряні сили України
Збиті шахеди

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