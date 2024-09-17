​Українські захисники знищили 1020 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1020 окупантів, 2 ворожі танки, по 6 бойових броньованих машин та артсистем та 1 РСЗВ.

Російська армія від початку вторгнення втратила близько 635 880 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies