​Українські захисники знищили 1020 окупантів упродовж доби

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1020 окупантів, 2 ворожі танки, по 6 бойових броньованих машин та артсистем та 1 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 635 880 (+1020) осіб,
- танків ‒ 8685 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17077 (+6) од,
- артилерійських систем – 18129 (+6) од,
- РСЗВ – 1188 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 3091 (+1).