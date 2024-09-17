Уночі росіяни "шахедами" атакували Суми (доповнено)

В ніч на 17 вересня росіяни "шахедами" завдали удару по Сумах. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення. Над областю збили 16 "шахедів".

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА та Сумської міськради.

"Сьогодні вночі ворог, використовуючи БПЛА «Шахед», наніс масований авіаційний удар по місту Суми", – йдеться у повідомленні ОВА.

У міськраді додали, що у зв'язку з авіаційним ударом 17 вересня о 01:10 знеструмлені усі об'єкти водоканалу.

Водоканал перейшов на аварійно-резервне живлення.Система водовідведення функціонує. Вода подається в місто з пониженим тиском.

Доповнення. Як повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, у зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси. Загиблих та поранених внаслідок нічної атаки на Суми немає.

Є пошкодження в енергосистемі. Якщо до 10:00 їх полагодити не вдасться - розгортатимуться пункти незламності.

В ніч на 14 вересня росіяни завдали удару по енергообʼєкту на Сумщині.