Війська РФ майже 200 разів ударили по Запорізькій області. Є руйнування житла та інфраструктури

Нещодавно росіяни вбили трьох людей у Запорізькій області.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

76 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Омельника.

Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Кам’янському та П'ятихатках.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВа Іван Федоров.

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