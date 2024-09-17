Війська РФ майже 200 разів ударили по Запорізькій області. Є руйнування житла та інфраструктури

Упродовж доби окупанти завдали 177 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВа Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Кам’янському та П'ятихатках.
81 БпЛА різної модифікації атакували Магдалинівку, Ясинувате, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
17 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Новоандріївку та Новоданилівку.
76 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Омельника.
Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Нещодавно росіяни вбили трьох людей у Запорізькій області.