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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 526 людей, у тому числі 144 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 вересня росіяни поранили 3 жителів Донеччини – у Покровську”, – повідомив Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 вересня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджені 23 приватні будинки.

Покровський район. У Кураховому поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівки, 23 приватні будинки і інфраструктурний об'єкт. У Мирнограді пошкоджені адмінбудівлі. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 нежитлові будівлі, у Зарічному — зруйновано будинок. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і об'єкт інфраструктури.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.

Нагадаємо, вночі Росія запустила 51 "шахед" по Україні. ППО збила 34 з них. Протиповітряна оборона працювала у 5 областях України.

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