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У річці Сейм на Сумщині зафіксоване нове погіршення якості води, - Держекоінспекція

Вода помутнішала, а показник розчиненого кисню в 4 рази менше за норму. 

Забруднення річки Сейм
Фото: Забрудненням річки Сейм
Забруднення річки Сейм

Проби води з річки Сейм в ряді громад прикордонних районів Сумської області свідчать про появу нового забруднення. Про погіршення якості води повідомила 16 вересня Державна екологічна інспекція в Сумській області. Відбір проб робили біля сіл Манухівка, Чаплищі, Чумакове, Хижки, Мутин, Корольки та в місті Путивль.

Спеціалісти відзначають, що погіршення якості води спостерігається в усіх місцях відбору. Відчутний сторонній запах та помутніння води. Рівень розчиненого кисню в річці знизився до критичного - його вміст становить менш ніж 1 мгО2/дм3 (при нормі не менш ніж 4 мгО2/дм3).

Раніше про погіршення якості води в Сеймі на Сумщині повідомляли в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. “В селі Чумакове хімічне споживання кисню зросло з 30 до 84,2 мгО/дм3 при нормі 30 мгО/дм³, збільшився вміст завислих речовин”, - говориться в повідомленні Міндовкілля від 16 вересня.

Нагадаємо, забруднення річки Сейм, яке спричинило масовий мор риби в Сеймі і Десні, було вперше виявлено в прикордонних районах Сумщини в середині серпня. У вересні стан води в Сеймі покращився, а пляма забруднення спустилася вниз по течії Десни. 

За даними голови уряду Дениса Шмигаля, причиною забруднення Сейму став скид нечистот з цукрового заводу в місті Тьоткіно Курської області.

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