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Порошенко передав у підрозділи ССО техніку, КШМ та автобуси

Техніка необхідна для виконання спецзавдань.

Порошенко передав у підрозділи ССО техніку, КШМ та автобуси
Техніка для ССО
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав кільком полкам Сил Спеціальних Операцій техніку, яку замовили військові. Квадроцикли для пересування мобільних груп, підвезення БК та евакуації поранених. Автобуси для логістики. Командно-штабні пункти та прально-душові комплекси – все це дозволить військовим ще ефективніше нищити ворога, зазначає пресслужба "ЄС".

"Пам’ятаєте: «Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено»? Це про ССО. Вони діють тихо, професійно і без зайвого галасу. Вони скромні люди, які не шукають слави. І коли відбуваються події, як-от нещодавні у Тверській області, всі можуть лише припускати, хто стоїть за цими операціями: ССО, СБУ чи ГУР. Відповідь завжди одна: без коментарів. Думаю, це і є найкраще визнання роботи наших спеців", – написав Порошенко у Facebook.

Військовим також передали шини та пральні комплекси, командно-штабні модулі.

"Ці комплекси ми не купуємо. Всі ці комплекси – прально-душові, ПАРМи, шиномонтаж, командно-штабні – оця команда виготовляє як для себе", – зазначає пʼятий президент. 

КШМ – командно-штабний комплекс - потрібен для спостереження і приймання локальних даних, аналізування тих даних і стратегічного ухвалення рішення командиром військової частини,  говорить військовий. КШМ розробляється і виготовляються з урахуванням потреб підрозділу, тут є все необхідне для ефективного планування операцій, а також для комфортного перепочинку.

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