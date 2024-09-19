Порошенко передав у підрозділи ССО техніку, КШМ та автобуси

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав кільком полкам Сил Спеціальних Операцій техніку, яку замовили військові. Квадроцикли для пересування мобільних груп, підвезення БК та евакуації поранених. Автобуси для логістики. Командно-штабні пункти та прально-душові комплекси – все це дозволить військовим ще ефективніше нищити ворога, зазначає пресслужба "ЄС".

"Пам’ятаєте: «Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено»? Це про ССО. Вони діють тихо, професійно і без зайвого галасу. Вони скромні люди, які не шукають слави. І коли відбуваються події, як-от нещодавні у Тверській області, всі можуть лише припускати, хто стоїть за цими операціями: ССО, СБУ чи ГУР. Відповідь завжди одна: без коментарів. Думаю, це і є найкраще визнання роботи наших спеців", – написав Порошенко у Facebook.

Військовим також передали шини та пральні комплекси, командно-штабні модулі.

"Ці комплекси ми не купуємо. Всі ці комплекси – прально-душові, ПАРМи, шиномонтаж, командно-штабні – оця команда виготовляє як для себе", – зазначає пʼятий президент.

КШМ – командно-штабний комплекс - потрібен для спостереження і приймання локальних даних, аналізування тих даних і стратегічного ухвалення рішення командиром військової частини, говорить військовий. КШМ розробляється і виготовляються з урахуванням потреб підрозділу, тут є все необхідне для ефективного планування операцій, а також для комфортного перепочинку.