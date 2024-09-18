Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати безпекову угоду з Україною

Також Сибіга подякував Словаччині за підтримку вступу України до ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Словаччини провів переговори зі словацьким колегою Юраєм Бланаром і премʼєром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Звернувся також до словацької сторони із пропозицією приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України та підписання двосторонньої безпекової угоди. Ми вже уклали 26 таких угод з країнами-партнерами”, - сказав Сибіга.

Він додав, що сторони обговорили Формулу миру Володимира Зеленського як єдиний і безальтернативний шлях до всеосяжного, справедливого та тривкого миру.

Очільник МЗС подякував Словаччині за тверду підтримку України на шляху до вступу в Європейський Союз та запросив словацький бізнес до роботи в Україні.