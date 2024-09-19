Байден на Генасамблеї ООН говоритиме про Україну

Наступного тижня президент США Джо Байден виступатиме в залі Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

“Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говоритиме про сучасні кризи, які постали зараз перед нами. І, звісно Україна й Газа – це дві найголовніші (теми – ред.) у цьому зв’язку”,- сказав Кірбі.

Зокрема, Байден говоритиме про важливість збереження американського лідерства та створення коаліції держав.

Крім того, президент США розповість, як це вплинуло на конфлікти як в Україні, так і в Газі, та як потрібно просувати ці зусилля надалі.