Порошенко відправляє на Покровський напрямок 1800 FPV-дронів різних модифікацій, "Мавіки" і окопний РЕБ

Народний депутат Петро Порошенко відправляє на Покровський напрямок чергову партію техніки, яка потрібна українським військовим. 1800 FPV-дронів, "Мавіки", 15 квадроциклів для евакуації поранених, засоби окопного РЕБ та зарядні станції вже сьогодні будуть у підрозділах Донецької області, йдеться у повідомленні партії "Європейська солідарність".

За словами політика, попередня партія допомоги на Покровський напрямок була минулого тижня, і зараз туди рушає нова. Це 15 квадроциклів, які ефективно себе показували.

Фото: Євросолідарність

"І тому все, що змогли купити – укомплектували і терміново на Покровськ", – сказав він.

Також везуть нові безпілотники.

Фото: Євросолідарність

"1800 FPV-дронів, модернізованих нами. Ми поставили плату, яка змінює частоти, щоб російські РЕБи не могли зупиняти наші FPV-шки. 1800 різних FPV-шок: «вісімок», «сімок», «десяток», нічних", – повідомив нардеп.

На фронт також везуть засоби низькочастотного РЕБу. Нова антена дає можливість засобам РЕБ працювати в низькому діапазоні частот. Там, де росіяни останнім часом думали, що знайшли слабке місце в нашій системі оборони й нібито зайняли домінуючу позицію.