У Києві відкрили четвертий саміт Кримської платформи. Окрім українського президента Володимира Зеленського, участь у відкритті взяли президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єрка Латвії Евіка Сіліна. Загалом участь у саміті беруть близько 60 учасників.

Зеленський вважає, що Кримська платформа змогла зміцнити глобальну увагу до російської окупації українського Криму. Саме з цієї окупації розпочалася російська агресія проти України, нагадав він.

"Європа для Росії стала мішенню саме тоді, у 14-му році. Коли Путіну здалося, що він може дозволити собі вкрасти наш Крим", – додав президент.

Гітанас Науседа сказав, що цьогорічний саміт має особливу важливість – він відбувається у десятий рік окупації Криму.

"Сьогодні ми тут, щоб допомогти Україні. Литва ніколи не визнає окупацію та незаконну анексію Криму та інших територій України. Ми завжди вимагатимемо, щоб Росія почала поважати міжнародне право і припинила переслідувати населення окупованих територій, зокрема кримських татар, а також відвела війська до міжнародно визнаних кордонів. Визнаючи значні страждання українського народу та надзвичайну геополітичну значущість, ми підтримуватимемо вас, скільки потрібно. Кримська платформа залишається значущою для об'єднання міжнародних сил на захист міжнародного права та гідності людини", – сказав президенти Литви.

Пленкович під час виступу сказав, що міжнародна спільнота звернула увагу на кричущий випадок спроби анексії Криму, яка потім переросла в повномасштабну війну. Він назвав саміт важливим.

"Ми рішуче засуджуємо злочини, які чиняться проти українського народу", – сказав голова уряду Хорватії.

Евіка Силіна повідомила, що Латвія продовжить підтримувати Україну.

"Цей рік і наступні роки війська підтримка України складатиме 0,25% ВВП. Ми пропонуємо вже третій пакет військової допомоги цього року. У нього увійде військове спорядження, броньовані машини", – сказала вона.

Також Латвія допомагатиме з тренуванням українських військових. Сіліна додала, що наступного року її країна надасть ще більше дронів та військового обладнання.

Що таке Кримська платформа

Кримська платформа – ініційований Україною новий міжнародний консультаційно-координаційний формат. Перший саміт відбувся у 2021 році.

Платформа спрямована на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні мирним шляхом.