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Сибіга: Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці

Глава українського МЗС поспілкувався із італійським колегою.

Сибіга: Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці
Глави МЗС України та Італії Андрій Сибіга і Антоніо Таяні
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ  Андрій Сибіга заявив італійському колезі Антоніо Таяні, що Україна зацікавлена у списаній італійській військовій техніці.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Дружня розмова з Антоніо Таяні. Подякував Італії за потужне головування в G7 та підтримку України. Я також висловив нашу зацікавленість у списаній італійській військовій техніці", – зазначив глава української дипломатії.

Також міністри обговорили прискорення наступного пакету військової допомоги Італії та посилення повітряного щита України. 

"Ми відзначили хороші перспективи для подальшої співпраці між нашими оборонними галузями. Ми також скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН", – повідомив Сибіга. 

Крім іншого, із італійським колегою він обговорив питання українських дітей, які внаслідок російської агресії тимчасово проживають в Італії.

Італія планує збільшити військову допомогу Україні до $1,7 мільярда на наступний рік.

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