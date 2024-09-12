Сибіга: Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці

Глави МЗС України та Італії Андрій Сибіга і Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив італійському колезі Антоніо Таяні, що Україна зацікавлена у списаній італійській військовій техніці.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Дружня розмова з Антоніо Таяні. Подякував Італії за потужне головування в G7 та підтримку України. Я також висловив нашу зацікавленість у списаній італійській військовій техніці", – зазначив глава української дипломатії.

Також міністри обговорили прискорення наступного пакету військової допомоги Італії та посилення повітряного щита України.

"Ми відзначили хороші перспективи для подальшої співпраці між нашими оборонними галузями. Ми також скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН", – повідомив Сибіга.

Крім іншого, із італійським колегою він обговорив питання українських дітей, які внаслідок російської агресії тимчасово проживають в Італії.

Friendly call with @Antonio_Tajani. Thanked Italy for its strong G7 Presidency and support for Ukraine. Discussed the expediting of Italy’s next military aid package and the strengthening of Ukraine’s air shield. I also expressed our interest in decommissioned Italian equipment. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 12, 2024

Італія планує збільшити військову допомогу Україні до $1,7 мільярда на наступний рік.