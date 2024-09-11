Сейм Польщі засудив викрадення Росією українських дітей і вимагає арешту Путіна

Польський сейм 11 вересня засудив викрадення Росією українських дітей і назвав це "ганебним замахом на українську ідентичність".

Відповідну резолюцію Сейму підтримали депутати, пише Радіо Свобода.

Зміст документу, проєкт якого представила президія Сейму, зачитала віцемаршалок Моніка Веліховська.

"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Дії Російської Федерації та Республіки Білорусь, що співпрацює з нею, є ганебним замахом на українську ідентичність, вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дитини, ініціатором якої була Польща", – ідеться у документі.

Депутати вважають своїм обов’язком захищати права, прописані в Конвенції, зокрема, право дитини знати своїх батьків і залишатися під їхньою опікою, а також право зберігати свою ідентичність, в тому числі громадянство, прізвище та родинні стосунки.

"Ми рішуче виступаємо проти порушення міжнародних норм шляхом системних дій російської влади, включно з президентськими указами, які спрощують усиновленню дітей, позбавлених батьківського піклування, і надання їм російського громадянства", – йдеться в тексті ухвали.

Також Сейм Республіки Польща очікує від міжнародного співтовариства рішення та вжиття заходів щодо арешту президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Для покарання винних у воєнних злочинах, скоєних проти українського народу.

Також Сейм закликав міжнародну спільноту долучитися до ініціатив, спрямованих на повернення українських дітей додому і "якнайшвидше припинити незаконні викрадення і зробити можливим повернення українських дітей на батьківщину".

У Сеймі також нагадали, що Польща від початку російської агресії проти України стоїть на боці жертв, у тому числі українських дітей і бере участь у роботі Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.