Очільник Сенату Чехії приїхав до Києва для участі в Кримській платформі

Він підкреслив, що мирні переговори не можуть відбуватись без участі України.

Голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл приїхав до Києва для участі в саміті Кримської платформи. Про це він повідомив у X.

Вистріч нагадав, як у 2021 році, на інавгураційному саміті, сказав, що питання анексії Криму не може бути аналогом мюнхенського "про нас без нас". Тоді він наголошував, що Україну потрібно підтримувати.

"Події після анексії Криму показують нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, Росія не зупиниться. І ми також повинні мати на увазі, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, і результати переговорів мають бути прийнятними для України", – сказав він.

Dorazil jsem do Kyjeva na summit Krymské platformy. 🇺🇦 V srpnu 2021 jsem na inauguračním summitu platformy řekl, že anexe Krymu nemůže být obdobou našeho mnichovského „o nás bez nás“. Zastupoval jsem tehdy ČR a zdůraznil jsem, že se za Ukrajinu musíme postavit. Vývoj od anexe… pic.twitter.com/AYh4xkwVDp — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) September 11, 2024

Сьогодні у Києві з візитом перебувають прем'єр-міністерка Латвії та президент Литви, а також державний секретар Ентоні Блінкен і британський міністр закордонних справ.