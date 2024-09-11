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Очільник Сенату Чехії приїхав до Києва для участі в Кримській платформі

Він підкреслив, що мирні переговори не можуть відбуватись без участі України. 

Очільник Сенату Чехії приїхав до Києва для участі в Кримській платформі
Голова сенату Чехії Мілош Вистрчіл приїхав до Києва
Фото: Мілош Вистрчіл у X

Голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл приїхав до Києва для участі в саміті Кримської платформи. Про це він повідомив у X.

Вистріч нагадав, як у 2021 році, на інавгураційному саміті, сказав, що питання анексії Криму не може бути аналогом мюнхенського "про нас без нас". Тоді він наголошував, що Україну потрібно підтримувати.

"Події після анексії Криму показують нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, Росія не зупиниться. І ми також повинні мати на увазі, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, і результати переговорів мають бути прийнятними для України", – сказав він.

Сьогодні у Києві з візитом перебувають прем'єр-міністерка Латвії та президент Литви, а також державний секретар Ентоні Блінкен і британський міністр закордонних справ. 

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